Москва12 апрВести.Военно-морские силы США будут искать и перехватывать суда, которые платили Ирану за разрешение пересечь Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Кроме того, американский флот начнет уничтожать мины, установленные в проливе иранской стороной, добавил глава Белого дома.
Я дал указание нашему флоту искать и перехватывать в международных водах любое судно, которое платило пошлину Ирану. Никто из плативших незаконные сборы не сможет безопасно ходить в открытом моренаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее Дональд Трамп заявил, что ВМС США начнут полную блокаду Ормузского пролива. По его словам, в ней также будут участвовать некие другие государства.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтону и Тегерану не удалось достичь договоренностей об урегулировании иранского конфликта.