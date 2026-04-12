США займутся перехватом судов, плативших Ирану за проход через Ормуз

Москва12 апр Вести.Военно-морские силы США будут искать и перехватывать суда, которые платили Ирану за разрешение пересечь Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, американский флот начнет уничтожать мины, установленные в проливе иранской стороной, добавил глава Белого дома.

Я дал указание нашему флоту искать и перехватывать в международных водах любое судно, которое платило пошлину Ирану. Никто из плативших незаконные сборы не сможет безопасно ходить в открытом море написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее Дональд Трамп заявил, что ВМС США начнут полную блокаду Ормузского пролива. По его словам, в ней также будут участвовать некие другие государства.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтону и Тегерану не удалось достичь договоренностей об урегулировании иранского конфликта.