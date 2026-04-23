Москва23 апрВести.ВМС США получили приказ открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он ответил, что его приказ распространяется не только на военные корабли, но и на небольшие суда.
Я распорядился, чтобы ВМС США открывали огонь и уничтожали любой корабль…, который будет устанавливать мины в Ормузском проливенаписал он
Трамп также поручил активизировать усилия по разминированию пролива. "Мы расчищаем пролив прямо сейчас. И я распорядился, чтобы эта деятельность продолжилась, но в три раза активнее", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что расчистка Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может занять до полугода.