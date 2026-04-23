ВМС США будут вести огонь по кораблям, минирующим Ормузский пролив Трамп распорядился вести огонь по любым кораблям, минирующим Ормузский пролив

Москва23 апр Вести.ВМС США получили приказ открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он ответил, что его приказ распространяется не только на военные корабли, но и на небольшие суда.

Я распорядился, чтобы ВМС США открывали огонь и уничтожали любой корабль…, который будет устанавливать мины в Ормузском проливе написал он

Трамп также поручил активизировать усилия по разминированию пролива. "Мы расчищаем пролив прямо сейчас. И я распорядился, чтобы эта деятельность продолжилась, но в три раза активнее", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что расчистка Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может занять до полугода.