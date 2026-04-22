Пентагон оценил сроки разминирования Ормузского пролива в полгода WP: Пентагон оценил, что закончит разминировать Ормузский пролив через полгода

Москва22 апр Вести.Расчистка Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может занять до полугода. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников Пентагона.

По данным WP, маловероятно, что операция по обезвреживанию морского пути начнется до полного завершения конфликта между США и Ираном.

По оценкам американских военных, в проливе могут находиться не менее 20 мин, причем некоторые из них не оснащены технологиями геолокации, что серьезно затруднит их обезвреживание.

Пентагон проинформировал конгресс о том, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти шесть месяцев говорится в публикации

Из этого следует, что экономические последствия могут проявиться уже в конце 2026 года или позднее.

Три источника издания также отметили, что обозначенные сроки наглядно демонстрируют - цены на нефть и топливо могут оставаться высокими еще долго после возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

После начала ближневосточного конфликта судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось, что привели к скачку цен на нефть и газ на мировом рынке. Ранее в Международном энергетическом агентстве назвали текущий энергокризис крупнейшим в истории.