В МЭА назвали текущий энергетический кризис крупнейшим в истории Бироль: на фоне энергокризиса мир потерял огромное количество нефти и газа

Москва17 апр Вести.Мир переживает крупнейший энергетический кризис в истории. На фоне ближневосточного конфликта мир потерял большое количество нефти и природного газа, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью ИС "Вести".

Сейчас мы переживаем крупнейший энергетический кризис в истории. Речь идет об огромном количестве нефти, жизненно важной для мировой экономики, для транспорта, автомобилей, самолетов и всего остального. Мы потеряли огромное количество нефти и природного газа отметил Бироль

Ормузский пролив, по заявлению иранских властей, открывается. Но 800 судов, которые там были заблокированы, не смогут выйти за один день, на восстановление логистических цепочек уйдет не один месяц.