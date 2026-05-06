Еврокомиссар предупредил о "самом серьезном кризисе" в мировой энергетике

Еврокомиссар Йоргенсен: мир столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом Еврокомиссар предупредил о "самом серьезном кризисе" в мировой энергетике

Москва6 мая Вести.Мир столкнулся с самым серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит издание Bild.

Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории сказал Йоргенсен

Еврокомиссар напомнил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза потратили на энергоносители более 30 млрд евро.

С момента начала конфликта на Ближнем Востоке государства-члены Европейского союза уже потратили более €30 млрд на импорт ископаемого топлива, не получив при этом никаких дополнительных поставок отметил Йоргенсен

По мнению еврокомиссара, даже если конфликт с Ираном закончится, на восстановление спокойствия на энергетическом рынке уйдут годы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. До этого Дмитриев предупреждал, что ЕС недооценивает предстоящие трудности и уже в июле-августе объединение ожидает настоящий "момент истины", когда ситуация серьезно осложнится.