Дмитриев спрогнозировал ухудшение ситуации в ЕС в июле-августе Дмитриев: Евросоюзу в июле-августе придется очень тяжело

Москва29 апр Вести.Евросоюз серьезно недооценивает грядущие трудности, и уже в июле-августе его ожидает настоящий момент истины, когда ситуация станет крайне сложной, уверен Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными партнерами.

Мы считаем, что вот сейчас будет такой очень отрезвляющий момент​​​. Мое предсказание, что к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые они увидят в июле и в августе отметил Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые"

Тем не менее Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству с европейскими государствами на взаимовыгодной основе. В то же время ключевыми партнерами Москвы на данный момент выступают азиатские страны, в первую очередь Китай, Индонезия и Малайзия.

Эти страны очень заинтересованы в партнерстве с Россией. У нас идет с ними активный очень диалог подчеркнул он

Дмитриев также выделил значительный резерв для укрепления связей с государствами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Новые экономические центры силы активно растут и желают взаимодействия с РФ, поэтому на них можно фокусироваться, резюмировал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев сравнил ЕС, который пытается справиться с энергетическим кризисом, с каратистом, который сам себя отправляет в нокаут.