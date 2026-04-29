Москва29 апрВести.Европейский союз (ЕС), который пытается справиться с энергетическим кризисом, похож на каратиста, который сам себя отправляет в нокаут, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Дмитриев прикрепил к своему посту видео, на котором мужчина, одетый в кимоно, наносит себе удар по голове дощечкой и падает навзничь.
Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисомотметил Дмитриев
Ранее глава РФПИ заявил, что в мае Европу и Британию ожидает волна энергетического кризиса.
По мнению Дмитриева, высокомерие властей ЕС приведет к краху объединения.