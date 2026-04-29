Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с каратистом, нокаутировавшим себя

Дмитриев иронично высказался о борьбе ЕС с энергетическим кризисом Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с каратистом, нокаутировавшим себя

Москва29 апр Вести.Европейский союз (ЕС), который пытается справиться с энергетическим кризисом, похож на каратиста, который сам себя отправляет в нокаут, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев прикрепил к своему посту видео, на котором мужчина, одетый в кимоно, наносит себе удар по голове дощечкой и падает навзничь.

Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом отметил Дмитриев

Ранее глава РФПИ заявил, что в мае Европу и Британию ожидает волна энергетического кризиса.

По мнению Дмитриева, высокомерие властей ЕС приведет к краху объединения.