Москва27 апр Вести.Высокомерие властей стран Евросоюза приведет к краху объединения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Высокомерие ЕС приведет его к краху говорится в публикации

Так он дополнил свой пост, в котором комментировал недавние слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что иранские лидеры унижают США, пока американский президент Дональд Трамп пытается договориться о прекращении войны. По его словам, так немецкий лидер вбивает еще один клин в трансатлантические отношения.

В той речи, во время выступления перед студентами, Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали войну против Ирана, и что он после этого выразил Трампу свой скептицизм.