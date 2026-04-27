Москва27 апрВести.Высокомерие властей стран Евросоюза приведет к краху объединения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Высокомерие ЕС приведет его к крахуговорится в публикации
Так он дополнил свой пост, в котором комментировал недавние слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что иранские лидеры унижают США, пока американский президент Дональд Трамп пытается договориться о прекращении войны. По его словам, так немецкий лидер вбивает еще один клин в трансатлантические отношения.
В той речи, во время выступления перед студентами, Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали войну против Ирана, и что он после этого выразил Трампу свой скептицизм.
Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категоричносказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане