Москва5 мая Вести."Прогрессивная" идеология стран Запада ведет их к катастрофе, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал пост предпринимателя Арно Бертрана в соцсети X об экономических неудачах Евросоюза. Предприниматель обратил внимание на то, что ЕС отрезал себя от энергоресурсов РФ и страдает от проблем с энергоносителями с Ближнего Востока. При этом промышленность Европы тратит на электроэнергию в 2-3 раза больше, чем конкуренты.

Арно Бертран также раскритиковал политику переноса производств и инфраструктуры для ИИ из европейских стран в государства, которые не стали отказываться от энергоресурсов.

Да. Неправильная и "прогрессивная" идеология ЕС продолжает приводить к катастрофическим решениям написал Дмитриев

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что затраты ЕС на закупку энергоносителей увеличились на 22 миллиарда евро за 44 дня конфликта вокруг Ирана.