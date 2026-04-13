ЕС потратил на 22 млрд евро больше на энергоносители из-за иранского конфликта

Москва13 апр Вести.Затраты Евросоюза на закупку энергоносителей увеличились на 22 млрд евро за 44 дня с начала конфликта вокруг Ирана. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике. Счет ЕС на энергоресурсы вырос на 22 млрд евро за 44 дня конфликта сказала она

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что при столь значительном удорожании физический объем поставок "не увеличился ни на одну молекулу".

Ранее Еврокомиссия предупреждала правительства стран-членов блока об угрозе бюджетного кризиса, вызванного избыточными тратами на поддержку национальных экономик в условиях дорожающих энергоносителей. Ряд государств ЕС уже ввел или обсуждает меры по сдерживанию цен на топливо — субсидии на электроэнергию, сокращение налоговой нагрузки и ценовые ограничения. Однако в Брюсселе настаивают, что подобные шаги должны быть временными и адресными, иначе они рискуют разогнать инфляцию и увеличить бюджетный дефицит.