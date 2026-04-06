Москва6 апр Вести.Еврокомиссия указала правительствам стран Евросоюза на риск бюджетного кризиса из-за чрезмерных расходов на поддержку экономики в условиях высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает газета Financial Times.

Во многих странах ЕС уже вводятся или обсуждаются меры для сдерживания роста цен на топливо, включая субсидирование электроэнергии, снижение налоговой нагрузки и установление ценовых ограничений. Однако, по данным издания, в Брюсселе считают, что такие шаги должны носить временный и ограниченный характер. В противном случае это может усилить инфляционное давление и привести к увеличению дефицита бюджета.

Это общая задача Еврокомиссии. Происходящее в одном секторе экономики может сказаться на всем обществе заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен

Он добавил, что Еврокомиссия оказывает странам содействие и консультирует их по выбору инструментов поддержки.

Как отмечает издание, при негативном сценарии такие риски могут обернуться третьим экономическим кризисом для Евросоюза за последние шесть лет. Ранее объединение уже столкнулось с последствиями пандемии в 2020 году, а затем — с экономическими трудностями, вызванными украинским кризисом. В результате уровень государственного долга в ЕС увеличился с 77,8% ВВП в 2019 году до 82,1% к концу прошлого года.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз переживает кризисный этап развития.