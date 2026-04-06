Володин заявил о периоде кризиса в Евросоюзе

Москва6 апр Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз переживает кризисный этап развития. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По словам Володина, объединение изначально формировалось в интересах ведущих западных стран, однако со временем ситуация изменилась в худшую сторону из-за управленческих ошибок и экономических решений.

Он отметил, что ряд государств ЕС, например Франция и ФРГ, столкнулся с финансовыми потерями, а отказ от дешевых энергоресурсов и внешнеполитические шаги негативно сказались на конкурентоспособности экономики.

Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе. написал председатель ГД.

Также, по словам Володина, дополнительные проблемы вызвали рост цен на энергию и перенос производств за пределы Европы.

Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой, призывающей страны Европы немедленно приступить к рациональному использованию дизельного топлива и авиакеросина.