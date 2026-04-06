Москва6 апр Вести.Европейский союз превратился в затратную обузу для США и стал рынком сбыта дорого американского сланцевого газа. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале в MAX.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке обострил проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти и продемонстрировал уязвимость Евросоюза, политика которого чревата для многих государств-членов.

Совершенно очевидно также, что Евросоюз для США стал затратной обузой. Теперь он для них в первую очередь рынок сбыта дорогого сланцевого газа и т.п. написал Володин

Председатель ГД добавил, что и без того высокая стоимость энергоресурсов в Европе в марте выросла в 1,5 раза в сравнении с февралем, а производства, которые ранее были конкурентоспособны, вынужденно переводятся в разные части света.