Москва6 апр Вести.Непрофессиональное руководство Евросоюза само совершило фатальные ошибки, доведя объединение до кризиса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, при создании ЕС в 1992–1993 годах ведущие страны Европы и США ставили цель взять под контроль государства Восточной Европы, лишив их независимости. Однако со временем ситуация изменилась, и страны начали терпеть убытки от членства в союзе.

Как подчеркнул председатель Госдумы, ЕС для решения проблем сделал ставку на Украину — ее природные богатства, рынок сбыта и дешевую рабочую силу. Евросоюз также планировал использовать Украину для расширения геополитического влияния.

Непрофессиональное, плохо образованное руководство Евросоюза ошибки совершило само. Ему в этом не надо было помогать указал Володин

Среди ключевых ошибок он выделил отказ от дешевых российских энергоносителей, участие в госперевороте на Украине и вооружение неонацистского режима. Это, по его мнению, нанесло удар по экономике европейских стран, которую не спасло даже воровство замороженных российских активов.

Ранее Володин назвал отличительными чертами современных европейских политиков невежество и воровство, прокомментировав слова главы европейской дипломатии Каи Каллас.