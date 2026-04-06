Москва6 апр Вести.Евросоюз заинтересован в Украине как в источнике ресурсов и способе усиления геополитических позиций, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что при создании ЕС в 1992-1993 годах Запад стремился достичь политических и экономических целей, среди которых, например, были выход на новые рынки сбыта и получение трудовых ресурсов. Однако со временем многие страны потеряли прежнюю выгоду от участия в ЕС, отметил Володин.

При высокодоходной и эффективной национальной экономике можно, отрывая от нее, финансировать ЕС. Что и происходило в начале 90-х. Со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону. Для того чтобы решить эти и другие проблемы, Евросоюзу понадобилась Украина написал он в мессенджере MAX

Председатель Госдумы заметил, что государство обладает природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми ресурсами. При этом ЕС нуждается в Украине также и для "расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток".

Ранее ЕС выделил Киеву 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных на Западе российских активов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.