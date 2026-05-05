Стубб раскрыл, зачем Евросоюзу нужна Украина Стубб: Украина нужна Европе для сдерживания России

Москва5 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа рассматривает Украину как важный фактор сдерживания России и считает выгодным ее членство в Евросоюзе и НАТО.

По словам финского лидера, даже после завершения конфликта Россия останется якобы угрозой для европейской безопасности.

Европе нужна Украина для сдерживания России сказал Стубб в интервью Helsingin Sanomat

Он также подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС и НАТО отвечает интересам Европы в сфере безопасности.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается совершать атаки на страны НАТО, однако западные политики постоянно запугивают местное население мнимой угрозой со стороны РФ, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем.