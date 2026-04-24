Фундамент ЕС основан на поддержке Киева и мыслях о российской угрозе Тренин: фундамент ЕС основан на поддержке Киева и мыслях о российской угрозе

Москва24 апр Вести.Поддержка Украины и мысли об угрозе со стороны России – фундамент и объединяющий фактор для стран Евросоюза. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

Он добавил, что эти два фактора обеспечивают единство европейских стран.

Европа стала нашим на сегодняшний день актуальным, наиболее актуальным противником. И с этим надо жить. Европа не одумается, потому что и война на Украине, и российская угроза - это фундаментальные факторы на сегодняшний день для Европейского Союза, для европейского единства в рамках НАТО и так далее рассказал Тренин

Эксперт также предостерег от ожидания того, что президент США Дональд Трамп сможет заставить ЕС отказаться от поддержки войны на Украине.

Ждем того, что Трампу удастся каким-то образом европейцев нагнуть. Мой анализ показывает, говорит мне, что это нереально. Европейцы будут действовать прямо против стремления Трампа, даже если такое стремление будет явно выражено. Они будут действовать назло ему рассказал Тренин

Ранее Тренин заявил, что улучшения отношений между Россией и странами Европы в ближайшее время ждать не стоит. Он добавил, что никто с европейской стороны не заинтересован в дипломатии.