Тренин: ЕС может предпринять действия, которые приведут к столкновению НАТО и РФ

Москва10 апр Вести.Со стороны Европы возможны действия, которые способны привести ее к войне между Россией и НАТО. Такое мнение президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Европа стремится консолидироваться с помощью внешнего врага.

Европейцы сильно вложились в украинский проект, и потеря Украины для них крайне нежелательна, это первое. Второе, Европа стремится консолидировать Евросоюз с помощью внешнего врага… Третий момент, милитаризация – это ключ к перезапуску европейской экономики… Но возможны действия со стороны Европы, которые способны привести к войне между Россией и НАТО рассказал Дмитрий Тренин

Ранее сообщалось, что европейские страны готовятся к вооруженному противостоянию с Россией.