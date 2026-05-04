Politico: в ЕС опасаются нападения РФ в ближайшие два года

В Евросоюзе опасаются нападения России в ближайшее время Politico: в ЕС опасаются нападения РФ в ближайшие два года

Москва4 мая Вести.Представители стран Евросоюза опасаются, что Россия якобы может напасть на них в течение двух лет, однако внутри ЕС и НАТО не все согласны с такой позицией. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на источники среди европейских политиков и чиновников.

По мнению еврочиновников и политиков ЕС, Россия якобы может устроить "вторжение, рассчитанное на создание двусмысленности", чтобы посеять раздор среди стран НАТО.

Чиновники из оборонных ведомств и парламентарии опасаются, что Кремль расценит ближайшие год или два - пока Дональд Трамп все еще находится в Белом доме, а ЕС еще не нарастил свой военный потенциал - как время проверить приверженность Запада НАТО говорится в публикации

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет намерений нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики продолжают запугивать сограждан вымышленной угрозой со стороны РФ, чтобы отвлечь их от проблем в собственных странах.