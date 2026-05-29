Москва29 мая Вести.Власти стран Евросоюза (ЕС) запугивают своих граждан предстоящей войной с Россией для того, чтобы оправдать финансовые вливания в Военно-промышленный комплекс (ВПК). Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что в Евросоюзе уже даже установили "дедлайн" для вооруженной конфронтации с Россией - 2030 год.

И они говорят об этом очень много, пугая своих обывателей. Почему? Потому что им действительно нужно сейчас вливание в военно-промышленный комплекс, который определенное время находился, прямо скажем, на задворках сказал Корнилов

При этом, по словам политолога, евробюрократы стараются не говорить вслух об одном важном нюансе в вопросе возможного конфликта с Россией - наличии у РФ ядерного оружия. Этот факт в Европе стараются оставить "за скобками", отметил эксперт.

С одной стороны, им надо запугать людей, вынудить согласиться на урезание соцвыплат и перераспределение средств в пользу ВПК, а с другой - сделать вид, что РФ не применит ядерное оружие, чтобы совсем уж не парализовать волю будущему европейскому "сопротивлению" подытожил Корнилов

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 28 мая в разговоре с ИС "Вести" отметила, что заявления ЕС о подготовке к войне с Россией имеют под собой реальное наполнение. По ее словам, многие автозаводы в Европе, которые закрывались из-за экономических проблем, превращаются в производства танков и дронов.