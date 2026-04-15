Москва15 апр Вести.В Европе, и в частности в Германии, готовят общество к войне с Россией. Такое мнение высказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В частности, в Германии принимаются меры для подготовки общества к набору солдат на военную службу.

Да, они готовятся к войне… В Германии на самом деле не до конца понимают, что любой немец от 18 до 34 лет, если он, например, захочет выехать более чем на 3 месяца, он должен информировать власти, которые должны ему дать разрешение на это. То, чего пытался добиться [министр обороны Германии Борис] Писториус последние несколько лет – это как раз-таки очередной шаг подготовки к войне. Это немецкая концепция Krieg – это война на немецком языке, подготовка к войне. Это желание сделать общество, Германию готовой к войне. Это еще один важный шаг, важная веха. Здесь не только речь о покупке вооружения – это подготовка общества для начала этой войны, для набора солдат отметила Кнайсль

Ранее стало известно, что власти Германии запретили мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет покидать территорию страны более чем на три месяца без разрешения Центра карьеры Бундесвера. Мера действует не только в случае возникновения военной угрозы для страны, а на постоянной основе.

Как сообщал главный экономист Института рыночной интеграции и экономической политики (MIWI) Юрий Кристофер Кофнер, по всей Германии активно продвигается военная повестка, в общественных местах висят агитационные плакаты, Минобороны ФРГ рекламирует себя на футбольных турнирах и в кинотеатрах.