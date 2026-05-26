Эксперт заявил о беспрецедентной подготовке к войне в Германии Браун: ФРГ проводит тотальную подготовку к войне, РФ объявлена главной угрозой

Москва26 мая Вести.Германия проводит масштабную подготовку к возможному военному конфликту, охватывающую различные сферы общественной жизни. Такое мнение высказал бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что речь идет не только об увеличении расходов на оборону, но и о более широких изменениях в государственной политике.

Мы имеем дело с тотальной милитаризацией страны. Речь идет не просто о безумном наращивании вооружений в плане траты денег. Мы видим милитаризацию абсолютно всех сфер жизни общества: от системы здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологических программ сказал Браун

Эксперт отметил, что часть немецкого общества выступает против курса на усиление вооруженных сил. По его словам, согласно социологическим опросам, около 35% граждан критически относятся к нынешней политике в этой сфере.

В то же время Браун считает, что идея "готовности к войне" и восприятие России как якобы главной угрозы уже получили заметную поддержку в немецком обществе, а страх перед Москвой остается одним из ключевых инструментов современной германской политики.

Ранее французский политик Флориан Филиппо напомнил, что перевооружение Германии всегда оборачивалось плохими последствиями для мира. Он назвал эту тенденцию более пугающей, чем "российская угроза".

В апреле 2026 года власти Германии запретили мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет покидать территорию страны более чем на три месяца без разрешения Центра карьеры Бундесвера.