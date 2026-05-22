Посол Нечаев заявил о подготовке Германии к конфликту с Россией

Москва22 мая Вести.Германия однозначно занимает антироссийскую позицию, видит в России главную угрозу и готовится вступить с ней в конфликт. Об этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Федеративной Республике Германии Сергей Нечаев заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, политический истеблишмент Германии объявил Россию главным стратегическим противником на достаточно длительную перспективу.

Германия участвует во всех пакетах санкций против России и экономических, и финансовых, наращивает военный потенциал, подчеркивая устами руководителей, что германская армия должна стать самой сильной конвенциональной армией Европы… Идет накачка Украины всеми видами возможными вооружений, в том числе в рамках договоренностей… Так что мы, к сожалению, можем констатировать только одно, Германия занимает однозначно антироссийскую позицию, видит в России главную угрозу и готовится вступать с нами в конфликт, как они утверждают, на рубеже 2029-2030 годов, когда мы якобы должны напасть или на НАТО в целом, или на одну из стран НАТО в частности сказал посол

Ранее сообщалось, что сокращение американского военного присутствия в Европе может существенно ослабить антироссийскую политику НАТО.