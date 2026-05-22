ФРГ будет затягивать переговоры с Россией, считает посол Нечаев: ФРГ будет тормозить переговоры с РФ для наращивания военного потенциала

Москва22 мая Вести.Маловероятно, что представитель Европы от Германии будет занимать пророссийскую позицию в возможном переговорном процессе с Россией. Такое мнение чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев высказал в интервью ИС "Вести".

Дипломат предположил, что Германия будет затягивать переговорный процесс, чтобы за это время нарастить свой собственный военный потенциал.

Германская сторона или представитель Германии, кто бы он ни был, если они и определят немца в качестве представителя Европы, вряд ли будет занимать пророссийскую позицию… Скорее всего, речь будет идти о поддержке Украины. Не исключаю, что речь может идти и о каком-то затягивании переговорного процесса, с тем расчетом, чтобы за это время нарастить собственный военный потенциал… а также помочь Украине насытить ее новыми видами вооружений сказал Нечаев

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном. Однако, по его словам, сначала необходимо добиться прекращения боевых действий – только после этого сами переговоры станут возможны.