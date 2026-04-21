Москва21 апр Вести.Курс стран Западной Европы на наращивание военного потенциала контрпродуктивен и не способствует развитию диалога. Об этом ИС "Вести" заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, заявления европолитиков о "стратегическом поражении", которое необходимо нанести России, и поддержке киевского режима вызывают определенную озабоченность.

Ибо курс Западной Европы на милитаризацию совершенно контрпродуктивен, и позитивного движения в направлении диалога здесь совершенно не заметно сказал он

При этом, по словам Нечаева, российская сторона последовательно выступает за налаживание диалога, хотя и не планирует навязывать инициативу.

Ранее Нечаев заявил, что уровень русофобских настроений в Германии достиг беспрецедентного уровня со времен Великой Отечественной войны.