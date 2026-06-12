Посол Гончар: ЕС и НАТО усиленно толкают Европу к большой войне

Посол Гончар: ЕС и НАТО проводят милитаризацию в ущерб экономике Посол Гончар: ЕС и НАТО усиленно толкают Европу к большой войне

Москва12 июн Вести.Главы стран Европейского союза (ЕС) и НАТО толкают Европу к большому конфликту, проводя политику милитаризации в ущерб национальным экономикам, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью ТАСС.

Запад делает из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, отметил посол.

Приходится констатировать, что руководители государств Евросоюза и НАТО усиленно толкают континент к большой войне, проводя политику ускоренной милитаризации в ущерб собственной экономике и благосостоянию граждан приводит ТАСС слова Гончара

При этом многие европейцы не хотят продолжения конфронтации и устали от тягот, вызванных милитаризацией, подчеркнул посол.

Глава отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан сообщил, что население Германии хочет, чтобы власти страны направляли государственные деньги на социальные программы, а не на покупку оружия.