Посол России в ФРГ предупредил о росте вероятности инцидентов с НАТО

Посол РФ в Берлине предупредил о риске инцидентов с НАТО Посол России в ФРГ предупредил о росте вероятности инцидентов с НАТО

Москва22 июн Вести.Рост интенсивности военной активности стран НАТО у границ с Россией, включая учения, резко увеличивает вероятность непреднамеренных инцидентов. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, которые приводит газета "Известия", канцлер ФРГ Фридрих Мерц провозгласил приоритетом своего правительства превращение бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы.

Нарастающая интенсивность военной активности стран НАТО у наших границ, включая практически непрерывное проведение масштабных учений на "восточном фланге", кратно увеличивает вероятность непреднамеренных инцидентов сказал Нечаев

Посол РФ подчеркнул, что в Германии милитаризация рассматривается как средство спасения национальной экономики и условие эффективного сдерживания России.

Ранее Нечаев заявил, что в Германии фактически наложен запрет на поддержание официальных контактов между Москвой и Берлином. Несмотря на это, сейчас сохраняются каналы технической коммуникации.