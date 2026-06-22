Посол в ФРГ Нечаев заявил о подготовке Берлина к войне с РФ к 2030 году

Посол РФ: в Берлине ждут войны с Россией к 2030 году Посол в ФРГ Нечаев заявил о подготовке Берлина к войне с РФ к 2030 году

Москва22 июн Вести.Подготовка к возможной войне с Россией на рубеже 2029-2030 годов многими в Берлине воспринимается как данность. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью газете "Известия".

Правящие круги выступают за форсированную интеграцию в европейский ВПК украинской оборонки и использование опыта ВСУ для подготовки к войне с Россией. То, что она должна состояться на рубеже 2029-2030 годов, многими здесь воспринимается как аксиома заявил он, отвечая на вопрос о рисках прямого военного столкновения между Россией и НАТО

Нечаев напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил одним из приоритетов своего правительства превращение бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. Для достижения этой цели, как отметил посол, в Германии сняли ограничения на государственные заимствования, направленные на перевооружение. Немецкий ВПК, по его словам, наращивает мощности и все активнее вовлекает в свою работу гражданские отрасли.

Дипломат также обратил внимание на недавние заявления командующего военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна о возможных целях на территории России в случае конфликта.

По словам Нечаева, такие рассуждения выглядят особенно неоднозначно на фоне неоднократных заявлений российского руководства о том, что Россия не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО. Он считает, что подобная риторика свидетельствует о серьезном искажении восприятия, которое затронуло не только политиков, настроенных против России, но и представителей высшего военного руководства ФРГ.

Посол также заявил, что конфронтационный курс Запада и рост военной активности НАТО у российских границ, включая почти непрерывные крупные учения на восточном фланге альянса, существенно повышают риск непреднамеренных инцидентов.