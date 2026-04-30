Посол Нечаев: Германия взяла курс на подготовку к военному конфликту с Россией

Посол РФ предупредил о риске возникновения конфликта ФРГ с Россией Посол Нечаев: Германия взяла курс на подготовку к военному конфликту с Россией

Москва30 апр Вести.Правительство ФРГ открыто следует курсу на подготовку к военному столкновению с Российской Федерацией в перспективе нескольких лет.

Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Берлин делает основную ставку на снабжение киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), комплектующими к ним и иными средствами поражения. Но при этом власти страны продолжают официально отрицать свое превращение в непосредственную сторону конфликта.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Германия на доктринальном уровне приняла решение о подготовке к военному противостоянию с Россией в ближайшие годы и не скрывает своих намерений.

Посол резюмировал, что общественность не поддерживает подобную риторику, но голос граждан заглушается интересами военно-промышленного комплекса (ВПК) и государственной риторикой.

Ранее Нечаев заявлял, что Москва озабочена нарастающей милитаризацией Германии.