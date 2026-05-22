Москва22 мая Вести.Германия выступает в конфликте на стороне киевского режима, только солдат не посылает. При этом Берлин не считает, что переходит красные линии, поставляя военную помощь Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, Германия исходит из того, что вся финансово-экономическая и военно-техническая помощь, которую она поставляет киевскому режиму является допустимой.

Тем самым они не пересекают так называемые красные линии. Хотя само по себе странно, когда появились танки Leopard, в том числе которые использовались против гражданского населения в Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используется киевским режимом против гражданского населения [России]… Все эти красные линии Германия считает, что она не пересекла и стороной конфликта себя не считает. Это, конечно, вопрос такой дискуссионный, я бы сказал. Хотя все признаки того, что Германия выступает на стороне киевского режима, они налицо объяснил дипломат

Ранее сообщалось, что Германия и Украина планируют организовать совместный выпуск беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до полутора тысяч километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.