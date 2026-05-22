Посол РФ рассказал, чего боятся власти Германии Посол Нечаев о готовности ФРГ к диалогу с РФ: боятся остаться на периферии

Москва22 мая Вести.В Германии началось обсуждение о возможном участии в диалоге с Россией. Берлину это необходимо, чтобы не остаться на периферии переговорного процесса, заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, раньше Германия не ставила вопросов о ее включении в переговорные процессы и диалог с Россией.

Наоборот, делались заявления о том, что все диалоги с Москвой сейчас, скажем так, несвоевременны. Но, видимо, есть опасения того, что корабль может уйти без пассажира, с одной стороны; и Германия, и Европа останутся на периферии переговорного процесса, не смогут внедрить какие-то свои нарративы. И все будет вопреки или без Европы решаться высказал свою точку зрения Нечаев

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном. Однако, по его словам, сначала необходимо добиться прекращения боевых действий – только после этого сами переговоры станут возможны.