Посол Нечаев: РФ не хочет войны с НАТО, но обеспокоена ядерными планами ЕС

Посол РФ заявил о рисках для Европы из-за "ядерного зонтика" ЕС

Москва10 мая Вести.Россия не стремится к военному конфликту с НАТО и Германией, однако обеспокоена обсуждениями европейского "ядерного зонтика". Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев на дискуссии "Мир посредством диалога" в Берлине.

По словам дипломата, пишет ТАСС, подобные обсуждения затрагивают вопросы безопасности и вынуждают Россию напоминать о своей ядерной доктрине.

Мы не хотим войны с НАТО, не говоря уже о войне с Германией… Если речь заходит о расширении ядерной угрозы, то возникает совершенно иная стратегическая ситуация в Европе сказал Нечаев

Он добавил, что при возникновении военных угроз Россия "не сможет ничего гарантировать".

Ранее посол уже подчеркивал, что формирование и укрепление европейского "ядерного зонтика" – это факторы прямой угрозы для стратегической безопасности РФ.