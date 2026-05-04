Посол сообщил о рисках "ядерного зонтика" Европы для стратбезопасности РФ Посол в ФРГ Нечаев: "ядерный зонтик" Европы несет стратегическую угрозу России

Москва4 мая Вести.Формирование и укрепление европейского "ядерного зонтика" является фактором прямой угрозы для стратегической безопасности Российской Федерации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Глава дипмиссии отметил, что любые инициативы, направленные на предоставление ядерных гарантий безопасности государствам, не обладающим собственным арсеналом массового поражения, создают дополнительные риски глобального масштаба.

Дипломат выразил убеждение, что подобные стратегии западных стран должны быть в обязательном порядке проанализированы и учтены в рамках текущего военно-политического планирования России.

По словам Нечаева, такой подход необходим для эффективного предотвращения и купирования угроз стратегического порядка.

Весной 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении начать дискуссии с союзниками по поводу включения европейских стран в зону французского ядерного сдерживания. Германия, Дания, Литва и Польша выразили готовность к обсуждению этого вопроса.