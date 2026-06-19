Москва19 июнВести.Москва обеспокоена намерениями Франции предоставить ряду стран Европейского союза (ЕС) и НАТО "ядерный зонтик". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что подобные инициативы не приведут к укреплению безопасности Франции.
Под лозунгом "стратегической автономии" в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТОнаписал Лавров в своей статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь"
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова применить свои ядерные силы, если этого потребуют "жизненные интересы" страны.