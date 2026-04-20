МИД: Россия учтет планы Франции по ЯО при обновлении списка целей

Грушко рассказал о реакции России на план Франции по ядерному оружию МИД: Россия учтет планы Франции по ЯО при обновлении списка целей

Москва20 апр Вести.При обновлении списка первоочередных целей на случай конфликта Россия учтет планы Франции по размещению своего ядерного оружия (ЯО) в неядерных европейских странах, заявил замглавы МИД Александр Грушко агентству РИА Новости.

План рассредоточения французских ядерных сил в неядерных стран Европы, откуда эти силы смогут продолжать оперативную деятельность, притягивает особое внимание к одному аспекту, отметил Грушко.

Очевидно, что российские военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта приводит РИА Новости слова Грушко

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом обновить ядерную доктрину страны с учетом новых угроз в области безопасности. Макрон отдал приказ увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале Франции.

Между тем издание The National Interest сообщило, что Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие для сдерживания России.