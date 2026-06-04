Путин: Россия ни разу не применяла "Орешник" на Украине в полную силу

Путин: по Украине не было ни одного полностью боевого применения "Орешника" Путин: Россия ни разу не применяла "Орешник" на Украине в полную силу

Москва4 июн Вести.По территории Украины не было ни одного боевого в полном смысле слова применения ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По словам главы государства, удар "Орешником" был нанесен в то место, где удобно было посмотреть результаты использования новейшего вооружения. Это касается и случая, когда баллистическая ракета была запущена по целям в городе Белая Церковь.

У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении "Орешника" по назначеным целям, в том числе в районе городской застройки пояснил Путин

Новейший российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник" был впервые использован в ноябре 2024 года для удара по украинскому военному заводу "Южмаш". Тогда ракета продемонстрировала скорость в 11 Махов, или свыше 3,5 километра в секунду.