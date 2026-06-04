Путин: нет ни одного факта диверсий и кибератак со стороны РФ в отношении Запада

Путин призвал прекратить беспочвенные обвинения в адрес РФ из-за кибератак Путин: нет ни одного факта диверсий и кибератак со стороны РФ в отношении Запада

Москва4 июн Вести.Нет ни одного доказанного факта диверсий и кибератак со стороны РФ в отношении Запада, все подобные заявления делаются с позиции "highly likely", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер призвал прекратить ничем не подкрепленные обвинения в адрес Москвы.

Вы сказали о каких-то попытках кибератак, еще каких-то попытках и прочее и обратили внимание на то, что эта речь, как вы сказали, идет только о доказанных выявленных фактах. Хоть один факт назовите доказанный, нет ни одного сказал Путин

Президент отметил, что Западу, если он хочет работать с РФ, нужно отбросить свой колониальный подход и начать диалог с Россией как с равным партнером.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не следует доверять западным элитам, и именно этот принцип должен стать основой нового формата отношений с западными странами.