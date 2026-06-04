Москва4 июн Вести.РФ не навязывает Западу кандидатуру переговорщика - главное, чтобы было доверие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза.

Если кто-то считает целесообразным возродить диалог с Россией, пожалуйста … А кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? … Я услышал этот гвалт, что Россия хочет что-то навязывать, кто будет переговаривать. Да ничего мы не навязываем. Но, естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент, об этом можно поговорить тихо, спокойно сказал Путин

Ранее президент РФ заявил, что был удивлен той реакции, которая последовала на его слова об экс-канцлере ФРГ Герхард Шредере как о возможном переговорщике.