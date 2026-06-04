Путин: РФ не делала разворот в сторону Азии, мы естественные союзники с Китаем Путин: Россия и Китай – естественные союзники

Москва4 июн Вести.Россия не делала разворот в сторону Азии после начала СВО, Москва и Пекин – естественные союзники, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер напомнил, что в 2001 году РФ и КНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

По разным статистикам, где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый. Диверсификация происходит мощная. Но это началось-то когда? В 2001 году. Мы этот базовый договор подписали в 2001 году. Мы естественные союзники, партнеры отметил Путин

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем, который тогда занимал пост председателя КНР. Документ рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением.