Москва4 июнВести.Россия не делала разворот в сторону Азии после начала СВО, Москва и Пекин – естественные союзники, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.
Российский лидер напомнил, что в 2001 году РФ и КНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
По разным статистикам, где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый. Диверсификация происходит мощная. Но это началось-то когда? В 2001 году. Мы этот базовый договор подписали в 2001 году. Мы естественные союзники, партнерыотметил Путин
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем, который тогда занимал пост председателя КНР. Документ рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением.