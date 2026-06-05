Москва5 июн Вести.Никакой изоляции России изначально не было, даже с некоторыми партнерами в США сотрудничество продолжалось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. И на сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но ее и не было изначально, в том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах подчеркнул российский лидер

Ранее глава государства также назвал политику европейской бюрократии недальновидной, отметив, что Европа пытается втянуть в создаваемый ею хаус все больше государств.