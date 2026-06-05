Москва5 июн Вести.Политика европейской бюрократии является недальновидной, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

По словам президента, европейские элиты пытаются втянуть в создаваемый ими хаос все больше стран.

Мы видим... как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой, и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике сказал глава РФ

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас занимает радикальную позицию по отношению к России и этим препятствует восстановлению переговорного процесса между Брюсселем и Москвой.