Путин: Россия испытывает грубое давление со стороны западных элит Путин заявил, что Россия испытывает грубое давление со стороны западных элит

Москва28 июн Вести.Россия испытывает грубое давление со стороны Запада. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя [они] не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту заявил президент

Кроме того, в рамках выступления глава государства, в частности, заявил, что у России хватает сил и воли в противостоянии с Западом.