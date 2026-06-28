Путин: РФ на трудном этапе, который позволяет осознать суть понятия гражданин Путин: трудный этап позволяет почувствовать суть понятия гражданина России

Москва28 июн Вести.Россия проходит через трудный этап, который позволяет почувствовать суть понятия гражданина, сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" в воскресенье проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

Трудный этап, который сейчас проходит РФ, многому научил, сообщил Путин.

…Он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия "гражданин России", осознать значимость истинного патриотизма заявил президент

Он поблагодарил каждого, кто на своем посту мужественно и на совесть выполняет работу, служит родине, несмотря на риск.