Москва28 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности, 28 апреля, отметил, что страна сейчас переживает переломный исторический момент.



Путин подчеркнул, что понимает текущую высокую нагрузку на сотрудников правоохранительных органов. Он призвал их действовать с максимальной ответственностью, учитывая сложившуюся ситуацию.

...Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, это все-таки особая, почетная миссия сказал президент, обращаясь к сотрудникам правопорядка

Он попросил личный состав предельно ответственно выполнять обязанности, понимая важность предстоящей избирательной кампании для общественной стабильности и единства общества.

Российский лидер подчеркнул, что государство активно борется с терроризмом и делает все возможное для обеспечения безопасности своих граждан. Глава государства отметил, что это крайне сложная задача, учитывая растущие угрозы со стороны внешних противников.

Он также обратился к представителям правоохранительных органов с просьбой обеспечить безопасность для всех избирателей в ходе предстоящей предвыборной кампании, которая начнется в сентябре этого года.

Кроме того, Владимир Путин упрекнул Украину в том, что она мешает проводить выборы в РФ.