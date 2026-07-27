Путин назвал прошедшие 5 лет сложными и ответвленными для истории России

На встрече с депутатами ГД Путин назвал прошедшие 5 лет сложными для страны Путин назвал прошедшие 5 лет сложными и ответвленными для истории России

Москва27 июл Вести.Прошедшие пять лет для России стали решающим этапом в истории страны, который повлияет на будущее всего народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы VIII созыва.

Он подвел итоги работы парламентариев и отметил их вклад в укрепление государственного суверенитета.

Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа заявил президент

Он добавил, что именно в борьбе и условиях острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер проведет встречу с депутатами Госдумы VIII созыва, в ходе которой обсудит итоги законотворческой работы за прошедшие пять лет.