Москва27 июл Вести.В выработке необходимых для России решений участвовали все без исключения фракции Госдумы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва, проходящей в Большом Кремлевском дворце.

Он отметил, что абсолютно все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, внесли вклад в развитие законодательства в России.

В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил. Так, из почти 3000 принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций сказал президент

Российский лидер отдельно подчеркнул единогласное решение депутатов о принятии законов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России на период до 1 января 2035 года.