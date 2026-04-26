Слуцкий: сегодня Госдума как никогда консолидирована вокруг президента

Слуцкий рассказал о роли Госдумы в России Слуцкий: сегодня Госдума как никогда консолидирована вокруг президента

Москва26 апр Вести.Сегодня Госдума как никогда консолидирована вокруг президента РФ Владимира Путина. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель комитета ГД по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что депутаты вне зависимости от партийного билета работают на общую победу.

Сегодня огромная роль принадлежит именно Государственной думе, принадлежит парламентским институтам. Мы как никогда консолидированы вокруг президента, плечом к плечу вне зависимости от партийного билета в кармане, возраста, вероисповедания или места жительства. За страну, за президента и за нашу скорую победу заявил Слуцкий

Ранее, в документальном фильме "Владимир Жириновский", Слуцкий заявил, что основатель ЛДПР всегда помогал людям искренне, а не для личных или партийных привилегий.