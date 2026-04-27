Москва27 апрВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в честь 120-летия российского парламентаризма в интервью ИС "Вести" озвучил свои пожелания ГД и парламентариям.
[Необходимо] выводы сделать из того периода времени, понимая, что главное не претензии на власть и на то, сколько голосов в парламенте будет другой партии, а главное — это наша страна, ее граждане. Надо заботиться о государстве и о людяхзаявил он
Ранее о возросшей роли Госдумы высказался лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, на сегодняшний день Государственная дума консолидирована вокруг президента как никогда раньше.