Москва2 мая Вести.Сегодняшнюю Госдуму отличает единство вокруг ключевых национальных задач, заявил ИС "Вести" руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он назвал современную Госдуму мощным авторитетным органом с партнерами в десятках стран. Нижняя палата российского парламента активно задействована как во внешней, так и во внутренней политике, в том числе через механизмы парламентской дипломатии.

Мы работаем в теснейшем как никогда взаимодействии с правительством, Центральным банком, Счетной палатой, а главное — с людьми… Сегодняшняя Государственная дума, я думаю, войдет в историю особым единением парламентариев за страну, за президента, за победу. Сегодня это определяющие тезисы для нашей деятельности и на внутреннем, и на внешнем треке нашей работы подчеркнул Слуцкий

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин отмечал, что в Госдуме стало меньше слов и больше дела, конфликты ушли в прошлое.

В сентябре в России состоятся новые парламентские выборы. В Центральной избирательной комиссии России отметили готовность сотрудничать на международном уровне.