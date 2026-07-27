Москва27 июл Вести.Госдума сплотилась перед лицом угроз и санкций. Об этом ИС "Вести" заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Действительно, время, в котором мы живем, – это время вызовов. И в этой ситуации главное, чтобы была консолидация. Консолидация в Государственной думе достигла 68,5% при поддержке всех законов… поэтому вот надо все-таки об этом сказать и отметить, что Дума перед лицом вызовов, угроз санкций, сплотилась и сделала все для того, чтобы реализовать повестку развития страны, повестку президента сказал он

Володин добавил, что всего за пять лет работы восьмого созыва было принято 2980 законов.

Все послания предыдущих лет выполнены полностью, 100%… Специальная военная операция – принято 183 закона, сформировано правовое поле… Новые территории и Донецкая [Народная] Республика, Луганская [Народная] Республика, Херсонская, Запорожская области сегодня полностью интегрированы в правовое поле Российской Федерации. Принято порядка 70 базовых законов, которые решают эту задачу. Мы принимали законы, направленные на решение социальных проблем отметил он

Ранее Володин заявил, что корреспонденты, работающие в Госдуме, должны проверять факты перед публикациями и не распространять слухи.